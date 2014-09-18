بالصور - صحف إسبانيا احتفالا بجاريدو: قاهر الزمالك.. الجنون من أجله

لقب سوبر أهلاوي احتفلت به العديد من صحف إسبانيا نظرا لتواجد جاريدو كمديرا فنيا للمارد الأحمر.

جاريدو طوال مسيرته التدريبية في إسبانيا وخارجها لم يحقق أي بطولة، ليكتب تاريخا جديدا في مسيرته بفضل الأهلي.

تاريخ أبرزته العديد من صحف إسبانيا، مشيدا بافتتاح جماهير الأهلي بجاريدو داخل النادي.

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AS: الجنون من أجل جاريدو

برزت صحيفة AS احتفالية جماهير الأهلي الكبيرة في ملعب التتش داخل النادي الأهلي بلقب السوبر.

وأشارت الصحفية أن جاريدو نجح في بداية مشواره مع الأهلي في الفوز بالدربي المصري الشهير أمام الزمالك.

ليتوج بلقب سوبر، تحولت بسببه مدرجات النادي لمعقل جنوني احتفالي من أجل جاريدو ولاعبي الفريق.

ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني فيديو لاحتفال جماهير الأهلي داخل مدرجات التتش.

ماركا: أهلي جاريدو يقهر الزمالك وحشد كبير من أجله

" في الدربي المصري جاريدو ينتصر" هكذا تحدث صحيفة ماركا عقب نهاية لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك.

ماركا اهتمت بالأعداد الغفيرة التي قدرتها بأكثر من "10.000" مشجع احتضنهم مدرجات ملعب التتش من أجل الاحتفال باللقب.

وتحدثت ماركا عن الدربي الأول لجاريدو مشيرا إلى أنه المدرب الإسباني ولاعبي الأهلي نجحوا في قهر الزمالك بعد فوز درامي باللقب.

وفاز الأهلي بركلات الترجيح على الزمالك بعد ما كان الأخير قاب قوسين أو أدني من اللقب.

إذاعة intereconomia: جاريدو فائز في النادي الأكثر تتويجا

ليس الصحف فقط التي احتفلت بتتويج جاريدو بل محطة “intereconomia” الإذاعية التي تبث من إسبانيا منذ 1994 اهتمت أيضا بتتويج جاريدو الأول.

الإذاعة تحدثت عن تتويج مدرب فالنسيا وفياريال بلقبه الأول في مسيرته وذلك بفضل الأهلي.

وقالت الإذاعة: " جاريدو بدأ في تغيير مساره المهني فقدم كمدير فني لأكبر نادي في مصر".

وأضافت " جاريدو أختار النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم متفوقا على ريال مدريد وأي سي ميلان وبرشلونة وبوكا جونيور، ومازال الطريق أمامه للمجد".

(إفي): لقب جاريدو أول مع نادي القرن

وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية برزت تتويج خوان كارلوس جاريدو بلقبه الأول في مسيرته تحت عنوان " لقب جاريدو أول".

وتحدثت الوكالة عن "قيمة " الأهلي المصري سواء محليا أو إفريقيا، قيمة وصلت للعالمية من بوابة "نادي القرن".

وبرزت الوكالة تتويج الأهلي سابقا بلقب نادي القرن العشرين، إلى جانب تتويجه مؤخرا بلقب السوبر الإفريقي الذي جعله أكثر ناد تتويجا بالألقاب في العالم.

وأشارت الوكالة أن فرصة جاريدو متوفرة لتحقيق لقب جديد قريب، إذ يلعب الأهلي نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام القطن الكاميروني هذا الشهر.

راديو سيفيليا: مع الأهلي.. جاريدو يقهر الزمالك

أهتم قسم الرياضة العالمية في راديو سيفيليا " المهتم بأخبار سيفيليا" بإيضاح إنجاز المدير الفني الإسباني.

وسلط الراديو الضوء على بطولة جاريدو الأولي في مسيرته التي جاءت " درامية" قهر من خلالها الزمالك في دربي السوبر.

فوز درامي بركلات الجزاء توج من خلاله جاريدو ولاعبي فريقه بلقب السوبر.

مقال رأي من صحفي AS عن: جاريدو وسط الأهرامات

في مقال رأي من الصحفي جوان جيمينيز لصحيفة AS الإسبانية تحدث عن معايشة وتواجد خوان كارلوس جاريدو في مصر.

وتحدث الصحفي أن على الرغم من تحقيق جاريدو للقبه الأول إلا أن مباراة السوبر كانت تقام بدون حضور جماهيري بسبب الجهات الأمنية.

عدم وجود الجماهير في المدرجات لم يمنع جماهير المارد الأحمر من الاحتفال بلقبه في "الشوارع" و " ملعب تدريبات الفريق".

واهتم جيمينيز في مقاله لذكر أماكن مصر التاريخية التي يستطع جاريدو زيارتها ومنها الأهرامات وزيارة الإسكندرية و الأقصر.