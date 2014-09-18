مسؤول عراقي: الضربات الأمريكية على مواقع «داعش» بأطراف بغداد «دقيقة ومؤثرة»

وصف المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العراقية العميد سعد معن، الغارات التي تشنها الطائرات الأمريكية على مواقع تنظيم «داعش» بأطراف العاصمة العراقية بغداد بـ«الدقيقة والمؤثرة».

> وأوضح معن- في تصريح نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي «واع» الخميس- أن قوات الأمن سيطرت على الأوضاع في بغداد، لافتا إلى أن الحدود مفتوحة بين العراق ودول أخرى، والإرهابيون مستمرون بالتدفق من بعض البلدان المجاورة، ما دفع إلى تشكيل خلية مشتركة بين سلاح الجو الأمريكي وطيران الجيش العراقي لتنفيذ ضربات جوية تستهدف تنظيم «داعش» بأطراف أو قرب العاصمة.

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