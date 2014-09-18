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رئيس حزب لبناني يستنكر وضع ملف المختطفين العسكريين في يد قطر

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رئيس حزب لبناني يستنكر وضع ملف المختطفين العسكريين في يد قطر رئيس حزب لبناني يستنكر وضع ملف المختطفين العسكريين في يد قطر

عبدالرحيم مراد

استهجن رئيس حزب “الاتحاد” اللبناني الوزير السابق عبد الرحيم مراد وضع ملف العسكريين المختطفين في يد قطر التي كانت سبب المشكلة بتمويلها ودعمها للارهابيين الذين اختطفوهم.

ودعا مراد – في تصريح صحفي اليوم- الجانب اللبناني لتحمّل مسئولياته في هذا الملف من خلال السعي للتنسيق مع النظام السوري لمعالجة أزمة عرسال والحدود.

واعتبر مراد أنّ التصدي لأيّ محاولة جديدة لتمدّد “داعش” يجب أن تبدأ بالاستعداد ووضع الخطط المناسبة للتعامل مع أيّ سيناريو مقبل، مشدّدًا على وجوب الاسراع بدعم الجيش عسكريًا خصوصًا أنّ 4 مليار دولار قدّمتها لهذا الغرض، داعيًا لانشاء جسر جوي لايصال المساعدات اذا اقتضى الأمر. وقال: “الأهم أن يقترن كل ذلك مع تأمين مناخ سياسي ملائم داعم للجيش”.

أ ش أ

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