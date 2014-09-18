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رشق قوة أمنية بالحجارة خلال مداهمة منزل إخواني متورط في أحداث عنف بالمنيا

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رشق قوة أمنية بالحجارة خلال مداهمة منزل إخواني متورط في أحداث عنف بالمنيا رشق قوة أمنية بالحجارة خلال مداهمة منزل إخواني متورط في أحداث عنف بالمنيا

مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا

سيطرت سلطات الأمن بالمنياعلي إشتباكات عنيفة وقعت بين الشرطة وأهالي قرية ريدة بمركز المنيا، أثناء ضبط إخواني مطلوب في أحداث عنف ما بعد فض إعتصامات أنصار الرئيس المعزول، وتواترت أنباء عن إصابة ضابط و3 أفراد.

 رشق أهالي قرية ريدة  قوة أمنية بالطوب والحجارة، وأضرموا المولوتوف بسيارة شرطة، مما أدي ألي إحتراق الجزء الأمامي منها، وذلك خلال مداهمة منزل أحد المنتمين للإخوان والمطلوب ضبطة وإحضاره بناءاً علي قرار من النيابة العامة لتورطه في أحداث العنف التي شهدتها المحافظة عقب فض إعتصامي رابعة والنهضة.

وتلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا, إخطاراً بقيام عدداً من الأهالي بريدة برشق قوات الأمن بالطوب والحجارة، وإضرام النيران بمقدمة سيارة شرطة بإستخدام المولوتوف، وذلك أثناء مداهمة منزل زين.م.أ، منتمي للإخوان لضبطة وإحضاره بناءاً علي قرار من النيابة العامة لمشاركته في أحداث العنف.

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