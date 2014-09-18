أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مسئول إسرائيلي: سوريا لا تزال تحتفظ بمخزون خطير من الأسلحة الكيماوية

Google+ Print
مسئول إسرائيلي: سوريا لا تزال تحتفظ بمخزون خطير من الأسلحة الكيماوية مسئول إسرائيلي: سوريا لا تزال تحتفظ بمخزون خطير من الأسلحة الكيماوية

 

الأسلحة الكيماوية

زعم مسئول إسرائيلي بارز اليوم الخميس أن سوريا لديها مخابئ تضع بها أسلحة كيماوية جاهزة لاستخدامها في القتال، بعد تخليها عن المواد الخام المستخدمة في إنتاج مثل هذه الذخائر تحت ضغط من القوى الأجنبية.
> وقال المسئول الإسرائيلي – في تصريح نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني – “كشفت تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية – التي لم يتم الكشف عنها سابقا لتفادي تقويض تسليم سوريا لترسانتها الكيماوية المعلنة- عن أن سوريا أبقت على بعض رؤوس الصواريخ وقنابل الغازات السامة التي تلقى جوا، مثل قنابل غاز السارين”.
> وأضاف المسئول، الذي رفض الكشف عن هويته، ” فى رأيي، لا يزال فى يد سوريا مخزون كبير من الأسلحة الكيماوية التي يمكن استخدامها فى ظروف معينة، والتي من المحتمل أن تمثل خطرا كبيرا جدا”.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا