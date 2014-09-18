مسئول إسرائيلي: سوريا لا تزال تحتفظ بمخزون خطير من الأسلحة الكيماوية

زعم مسئول إسرائيلي بارز اليوم الخميس أن سوريا لديها مخابئ تضع بها أسلحة كيماوية جاهزة لاستخدامها في القتال، بعد تخليها عن المواد الخام المستخدمة في إنتاج مثل هذه الذخائر تحت ضغط من القوى الأجنبية.

> وقال المسئول الإسرائيلي – في تصريح نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني – “كشفت تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية – التي لم يتم الكشف عنها سابقا لتفادي تقويض تسليم سوريا لترسانتها الكيماوية المعلنة- عن أن سوريا أبقت على بعض رؤوس الصواريخ وقنابل الغازات السامة التي تلقى جوا، مثل قنابل غاز السارين”.

> وأضاف المسئول، الذي رفض الكشف عن هويته، ” فى رأيي، لا يزال فى يد سوريا مخزون كبير من الأسلحة الكيماوية التي يمكن استخدامها فى ظروف معينة، والتي من المحتمل أن تمثل خطرا كبيرا جدا”.

> أ ش أ