النجمات العربيّات في مباراة الأناقة، فمن الفائزة؟

لقد رأينا العديد من الإطلالات المميّزة التي اختارتها النجمات العربيّات في هذا الأسبوع. وقد اتّسمت هذه الإطلالات بالعصريّة، والأناقة، والتميّز، فبدت النجمات كما لو أنّهن يتنافسن في مباراة للموضة، إذ أصبح لدى معظمهنّ خبيرات في المظهر (Stylist) يُشرفن على هذه الإطلالات، أو أصبحن يولين اهتماماً كبيراً لمظهرهنّ الخارجيّ ويُتابعن أحدث صيحات الموضة العالمية.

ومن اللواتي ظهرن بملابس مميّزة، في هذه الأسبوع، إليسا، التي اختارت فستاناً أسود كلاسيكيّاً وأنيقاً، بتصميم يُشبه الـ"كاب"، بأكتاف مكشوفة، وقد ناسبها تماماً. أمّا الممثلة دُرّة زروق فقد ارتدت فستاناً أسود من الدانتيل، من تصميم اللبناني Fouad Sarkis، لحضور مهرجان الإسكندرية السينمائيّ. واختارت هيفاء وهبي أيضاً فستاناً من الدانتيل، باللون الأخضر، بتوقيع Zuhair Murad، بينما تألقت نانسي عجرم بفستان طويل باللون الأحمر الصارخ، وبتصميم بسيط. وأحلام، التي عودتنا على الإطلالات المبهرجة، ظهرت هذه المرة بإطلالة بسيطة وجميلة وبألوان الباستيل الفاتحة، وارتدت بليزر مُطرزاً باللون الأزرق، وقميصاً قطنيّاً أبيض، مع سروال من الجينز. واختارت ميريام فارس إطلالة شبابيّة وعصرية من Mary Katrantzou، فكانت عبارة عن تنورة مُطبّعة ذات رسومات مرحة وتوب من الأسلوب نفسه. أمل بوشوشة فضّلت إطلالة ناعمة بالأبيض والأسود، فيما اختارت زميلتها نادين الراسي الأبيض لإطلالة كاملة، على عكس نوال الزغبي، التي اختارت الأسود على فستان رائع من Zuhair Murad، مثلما فعلت شذى حسون التي ارتدت فستاناً ذا تصميم بسيط.

من برأيك كانت الأكثر أناقة في هذا الأسبوع، ومن التي استطاعت أن تعكس الأسلوب الأكثر مواكبة للموضة؟!

شاهدي الصور، واختاري بنفسك.

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