الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنين من بيت أمر شمال الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس مواطنين من بلدة «بيت أمر» شمال «الخليل» وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في «بيت أمر» محمد عوض، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مداخل البلدة ومنعت حركة التنقل واحتجزت آخرين وصادرت بطاقاتهم الشخصية ومفاتيح مركباتهم، قبل أن تعتقل إياد على خليل صبارنة (22 عاما) ورشدي نصري رشيد صبارنة (21 عاما) وتنقلهما لجهة غير معلومة، كما سلمت أحمد خليل أبوهاشم (48 عاما) بلاغا لمراجعة مخابراتها في مركز «عصيون».