أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنين من بيت أمر شمال الخليل

Google+ Print

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس مواطنين من بلدة «بيت أمر» شمال «الخليل» وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في «بيت أمر» محمد عوض، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مداخل البلدة ومنعت حركة التنقل واحتجزت آخرين وصادرت بطاقاتهم الشخصية ومفاتيح مركباتهم، قبل أن تعتقل إياد على خليل صبارنة (22 عاما) ورشدي نصري رشيد صبارنة (21 عاما) وتنقلهما لجهة غير معلومة، كما سلمت أحمد خليل أبوهاشم (48 عاما) بلاغا لمراجعة مخابراتها في مركز «عصيون».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية