بالفيديو.. الحركة الإسلامية بإسرائيل تُكرم مرسي وتضع شارة رابعة بدلًا من نسر علم مصر

كرّمت الحركة الإسلامية في إسرائيل الرئيس المعزول محمد مرسي، الخميس، في مهرجان «الأقصى في خطر» التاسع عشر، ومنحته لقب «نصير الأقصى»، فيما أزالت الحركة من على منصة احتفالها النسر من العلم المصري ووضعت شعار «رابعة» بدلًا منه.

وحضر الاحتفال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، ونائبه كمال خطيب، وأقيمت منصة الاحتفال على مجسم للمسجد الأقصى، رفع عليه العلم الفلسطيني وعلم المسلحين الذين يقاتلون الجيش السوري، والعلم المصري بعد رفع النسر ووضع شارة «رابعة» بدلًا منه، كما رفع المشاركون في المؤتمر أعلام الإخوان المسلمين وأعلام وشارات «رابعة».

وقال القيادي بالحركة حسام أبوليل، أثناء تقديمه للمهرجان: «في كل عام اعتدنا أن نكرم نصيرًا للأقصى، له دور فاعل في نصرة القدس والأقصى، واعتدنا عندما نكرم هذا النصير أن ندعوه أو أن ندعو من يتسلم عنه هذا الدرع، أما هذا العام فلن نسلم الدرع».

وأضاف: «سأذكر أوصافًا قصيرة عن صاحب التكريم، ولن أذكر اسمه حتى تعرفوا أنتم وتهتفوا لهذا القائد العظيم، إنه القائل: لن نترك غزة وحدها، والقائل: نفوسنا جميعًا تطوق إلى بيت المقدس أوقفوا إراقة الدماء وإلا فإن غضبتنا لن تستطيعوا أبدًا أن تقفوا أمامها.. اهتفوا لحافظ القرآن، الرئيس الذي انتخب شرعيًا، إنه الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي»، وتابع: «هذا الدرع سيبقى معنا حتى يخرج الرئيس المنتصر الشرعي ونسلمه الدرع في يده».