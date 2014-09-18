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السيسي يستعرض خطة مواجهة السيول في جنوب سيناء وتدبير الموارد اللازمة للري

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السيسي يستعرض خطة مواجهة السيول في جنوب سيناء وتدبير الموارد اللازمة للري السيسي يستعرض خطة مواجهة السيول في جنوب سيناء وتدبير الموارد اللازمة للري

 

الرئيس عبد الفتاح

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم  الخميس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، في لقاء مع الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، الخطة القومية لمجابهة السيول في جنوب سيناء، فضلا عن الوقوف على الاستعدادات الجارية لتنفيذ خطة استصلاح المليون فدان، وذلك من حيث تدبير الموارد المائية اللازمة للري، بما في ذلك حفر الآبار، والاعتماد على الطاقة الشمسية لتشغيلها.
> وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه وعلى صعيد العلاقات مع دول حوض النيل، أكد الرئيس السيسي على اِنفتاح على القارة الإفريقية، وحرصها على تعزيز العلاقات مع دول الحوض في كافة المجالات، ولاسيما المياه، من خلال العمل والتعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من روافد نهر النيل، منوهاً إلى أهمية عودة نهر النيل كما كان على مر العصور، مجرى للتعاون والأخوة والتنمية المشتركة لدول وشعوب حوض النيل.
> ويأتي هذا اللقاء قبيل مغادرة وزير الموارد المائية والري بعد غدٍ السبت إلى إثيوبيا، على رأس وفد فني مصري يضم خبراء السدود في وزارة الموارد المائية والري، للمشاركة في أعمال الاجتماع الأول للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، والتي ستعقد بحضور الوزيرين السوداني والإثيوبي.

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