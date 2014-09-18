بالفيديو.. وزير التعليم العالى: هناك حلقة مفقودة بين البحث العلمى والقطاعات الخدمية والصناعة

قال الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، إن المسئولين يحاولون الارتقاء بمصر عن طريق منهج علمى مدروس، متمنيًا أن تكون لكل جامعة وكلية خطة بحثية تمثل استراتجية للبحث العلمى فى مصر.

وأكد عبد الخالق أن الوزارة تهتم بالتوسع فى إرسال البعثات للخارج لكى تتمكن الدولة من إنشاء معامل خاصة للباحثين العائدين حيث يعود كل باحث ليجد معمله لتطبيق دراسته فى خدمه الوطن وأكد أنه سيكون هناك معمل مركزي بحثي فى كل جامعة مصرية لتكون فى خدمة الشباب وليس حكراً على كبار الأساتذة بالجامعات فقط.

وأضاف وزير التعليم العالى أن مصر مليئة بخيرة العلماء ولكن كيف نجمعهم وأن هناك حلقة مفقودة بين البحث العلمى والقطاعات الخدمية والصناعة، ونحتاج لجميع الجهود للتوعية بأن البحث العلمى هو الأساس لخدمة المجتمع والإرتقاء به وأوضح أن 70% من الباحثين فى العالم يعملون بالقطاعات الخدمية والصناعة على عكس مصر التى يتجمع الباحثون فيها بالجامعات.

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