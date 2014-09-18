بالفيديو.. أوائل الثانوية الأزهرية لـ «أونا»: الجامعات مكان لطلب العلم وليس السياسة‎

أكد أوائل طلاب الشهادات الأزهرية، على أن هناك ظلم يقع عليهم وتفرقة فى المعاملة بين طلاب الثانوية العامة وطلاب الثانوية الأزهرية، من حيث الدعم الإعلامى والمعنوى وكذلك المادى، وأشار الطلاب إلى أن أوائل الثانوية العامة سافروا فى رحلة إلى إيطاليا تكلفت 4 ملايين جنيه فى حين إننا نطالب بتكريمنا والسفر لأداء العمرة فقط.

وقال أوائل طلاب الشهادات الأزهرية فى تصريحات لوكالة «أونا» للأنباء، إن هناك العديد من الصعوبات واجهتهم خلال الدراسة، ومن أهمها إنقطاع التيار الكهربائى، وأضاف بعض الطلاب إن منهم كان يذاكر دروسه على أضواء الكشافات الكهربائية.

كما عبر الطلاب عن رفضهم للأحداث السياسية وممارسة العمل السياسي داخل الجامعات، مؤكدين أن الجامعة مكان لطلب العلم وليس السياسة.

المراسل : بكر الشرقاوى

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