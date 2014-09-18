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«محلب» لسفير سويسرا: الأموال المهربة حق لشعبنا.. ولابد من عودتها

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استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، السفير السويسري بالقاهرة، لمتابعة آخر التطورات بشأن ملف استرداد الأموال المصرية المهربة إلى سويسرا، وإجراءات رفع التجميد عنها.

وأكد «محلب» خلال اللقاء، اهتمام بملف استرداد الأموال المصرية المهربة، والتنسيق الدائم والمستمر بين الجهات المصرية والسويسرية لسرعة استعادتها، والانتهاء من هذا الملف، مشدداً على أن هذه الأموال هى حق لأبناء الشعب المصرى، ولابد من عودتها فى أقرب وقت وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأشار السفير السويسري إلى أن هناك تعاونًا مهمًّا مع النيابة العامة ووزارة العدل المصرية في ملف استعادة الاموال المصرية ومكافحة غسيل الأموال، وأن هناك تحركًا جادًّا حاليا في هذا الاتجاه، ومشيرا إلى أن الجانب السويسري قام بتجديد تجميد تلك الأموال لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك على الرغم من الضغوط الشديدة التي يمارسها محامو أصحاب تلك الأموال عليهم. في ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل بين السفارة السويسرية والجهات القضائية المصرية للإسراع باسترداد تلك الأموال، مع استمرار العمل على تذليل أية معوقات قد تقف في طريق هذا الأمر.

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