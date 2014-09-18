مواعيد مباريات الأسبوع الثاني من الدوري على التليفزيون

ينقل التليفزيون المصري يومي، السبت والأحد، مباريات الأسبوع الثاني لبطولة الدوري العام لكرة القدم، عبر قنواته الرئيسية والإقليمية وقناة النيل للرياضة، على الهواء مباشرةً، على النحو التالي:

مباريات السبت:

في الرابعة والربع عصرا، تنقل القناة السادسة من استاد دمنهور مباراة دمنهور x حرس الحدود، بتعليق زياد حمدان وإخراج حسام منصور، وتنقل القناة الخامسة من استاد الاسكندرية مباراة الاتحادx بتروجيت، تعليق السيد الثعلبى وإخراج وليد فاروق، وتنقل القناتان الرابعة والسابعة من استاد الإسماعيلية مباراة الأسيوطى x المصرى، تعليق هشام شاهين وإخراج وليد ريحان، وتنقل القناة الثامنة من استاد بتروسبورت مباراة النصرx الداخلية، تعليق عصام عبد الجابر وإخراج هشام عبد الودود.

وفي الساعة السابعة والربع مساء، تنقل القناة الثالثة من استاد المقاولون العرب مباراة المقاولونx سموحة، تعليق محمد الراعى واخراج ايناس عثمان.

مباريات الأحد:

في الرابعة والربع عصرا، تنقل القناة الخامسة من استاد المكس مباراة الرجاءx سموحة، تعليق خالد عبد الشفيع، وإخراج إبراهيم مبارك، وتنقل القناة الرابعة والسابعة فى الساعة السابعة والربع مساءً من استاد الاسماعيلية مباراة الاسماعيلى x م. المقاصة، تعليق حسام صديق وإخراج محمد نصر، وتنقل القناة الثانية الفضائية المصرية وقناة النيل للرياضة فى الساعة السابعة والربع مساءً من استاد الدفاع الجوى مباراة الزمالكx طلائع الجيش تعليق كريم خالد واخراج أحمد الهن.