بلان ' محبط ' من التعادل مع أياكس

/أ ش أ/ أعرب لوران بلان المدير الفنى لنادى باريس سان جيرمان عن أسفه لإضاعة الفريق العديد من الفرص الأكيدة أمام نادى أياكس، مما أتاح الفرصة للفريق الهولندى للعودة للقاء والتعادل 1-1 فى أولى مباريات دور المجموعات فى دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وقال بلان فى تصريحات صحفية الخميس "‘إذا قمنا بتحليل اللقاء وننظر الى الفرص التى اتيحت لنا يمكننا القول أننا نشعر بالإحباط ولكن اللقاء كان صعبا وخاصة فى الشوط الثاني".

وأضاف بلان "أريد التأكيد على حقيقة أن أياكس يملك كثير من اللاعبين الأكفاء وخلق الكثير من المشاكل لنا وحافظ على فلسفته فى الأداء".

وأكد بلان أنه ذهب إلى أمستردام من أجل العودة بالنقاط الثلاث، ولكن لم يتمكن من ذلك بسبب ارتفاع مستوى النادي الهولندي ورغم أن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق الفوز باللقاء.

وكان إدينسون كافاني قد سجل هدف التقدم لنادي العاصمة الفرنسية بعد 14 دقيقة من انطلاق اللقاء وسيطر الفريق على مجريات اللعب لكنه اضاع كل الفرص وتلقى العقاب بقدم لاس شون الذى سجل هدف التعادل من ركلة حرة قبل النهاية بـ16 دقيقة.

يذكر أن باريس سان جيرمان يتلقى فى المباراة القادمة على ملعبه مع نادي برشلونة الإسباني يوم 30 سبتمبر الحالي.