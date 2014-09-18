لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان : نشعر بالإحباط بعد التعادل مع أياكس

أعرب لوران بلان المدير الفنى لنادى باريس سان جيرمان عن أسفه لإضاعة الفريق العديد من الفرص الأكيدة أمام نادى أياكس الهولندى، مما أتاح الفرصة للفريق الهولندى للعودة للقاء والتعادل 1/1 فى أولى مباريات دور المجموعات فى دورى الابطال الاوروبى الليلة الماضية.

وقال بلان فى تصريحات صحفية اليوم الخميس “‘إذا قمنا بتحليل اللقاء وننظر الى الفرص التى اتيحت لنا يمكننا القول اننا نشعر بالاحباط ولكن اللقاء كان صعبا وخاصة فى الشوط الثانى”.

وأضاف بلان “أريد التأكيد على حقيقة أن أياكس يملك كثير من اللاعبين الأكفاء وخلق الكثير من المشاكل لنا وحافظ على فلسفته فى الأداء”.

وأكد بلان أنه ذهب إلى امستردام من أجل العودة بالنقاط الثلاث، ولكن لم يتمكن من ذلك بسبب ارتفاع مستوى النادى الهولندى ورغم أن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق الفوز باللقاء.

وكان إدينسون كافانى قد سجل هدف التقدم لنادى العاصمة الفرنسية بعد 14 دقيقة من انطلاق اللقاء وسيطر الفريق على مجريات اللعب لكنه اضاع كل الفرص وتلقى العقاب بقدم لاس شون الذى سجل هدف التعادل من ركلة حرة قبل النهاية بست عشرة دقيقة.

يذكر أن باريس سان جيرمان يتلقى فى المباراة القادمة على ملعبه مع نادى برشلونه الإسبانى يوم 30 سبتمبر الحالى.

أ ش أ