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مميش يهدىء «زويل» درع هيئة قناة السويس.. ويؤكد« الانتهاء من مشروع فى موعده»

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مميش يهدىء «زويل» درع هيئة قناة السويس.. ويؤكد« الانتهاء من مشروع فى موعده» مميش يهدىء «زويل» درع هيئة قناة السويس.. ويؤكد« الانتهاء من مشروع فى موعده»

الفريق مميش يهدى درع هيئة القناة للدكتور  زويل

استقبل الفريق مهاب مميش بمركز التدريب البحري والمحاكاة بالإسماعيلية العالم المصري الجليل الدكتور أحمد وزيل على رأس وفد من العلماء والباحثين بمدينة زويل العلمية .

وقام الفريق مميش بشرح عرض تقديمي عن مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والذي يتضمن المشروع القومي لتنمية المنطقة والهدف منة وما تحقق من خطوات لإتمامه حتى الوقت الحالي.

وأشار الفريق مميش إلى أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من مشروع القناة الجديدة في الميعاد الذي حدده الرئيس عبدالفتاح عندما حضر لتدشين مشروع قناة السويس الجديدة وأن كراكات الهيئة قد دخلت بالفعل في المجرى الجديد بعد 36 يوما فقط بدلاً من 90 يوماً.

وألقى الدكتور زويل كلمة حيا فيها الجهد الكبير الذي تقوم به هيئة قناة السويس للإتمام هذا المشروع الوطني العملاق بأيدي مصرية، مضيفاً أنه  يشعر بالفخر لما رآه اليوم من جهد علمي متميز تقوم به قناة السويس وأن الفارق كبير بين وأمس حينما اشترك في حفر القناة مليون مصري استشهد منهم عشرات الآلاف ليقدموا للإنسانية قناة السويس التي بين أيدينا الآن، هو في استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المشروع العملاق لأنه بالعلم تحيا الأمم وترتقي وأنه يتمنى أن تعود مصر لمكانتها وريادتها كمنارة للعلم والبحث العلمي في العالم كله.

وأوضح أن ما رآه من همة عالية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حينما التقى به بشأن إنشاء مدينة زويل العلمية فقد قام بالاتصال الفوري بوزير الدفاع الفريق صدقي صبحي وقال له ” نريد أن نفتتح هذا المشروع في سبتمبر القادم إن شاء الله ” فأجابه الفريق صدقي قائلاً ” أمرك ياريس” .

وفي ختام الزيارة، أهدى الفريق مميش درع هيئة القناة للدكتور أحمد زويل، تقديراً على جهده المتميز في دفع عجلة البحث العلمي في مصر ولمكانته العلمية الرفيعة.

 

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