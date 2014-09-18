حريق بمزرعة دواجن ببلبيس بالشرقية وسيطرت حماية المدينة عليه

تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة الشرقية منذ قليل، من السيطرة على حريق اندلع بمزرعة دواجن بإحدى القرى التابعة لمركز بلييس، وجارى تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء” سامح الكيلانى ” مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد” أحمد الشوادفى” رئيس الحماية المدنية، يفيد تلقي بلاغ من مركز شرطة بلبيس بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن بعزبة الأعسر، التابعة لكفر إبراهيم بدائرة المركز.

انتقل رجال الحماية المدنية على الفور وتم الدفع بعدد “3″ سيارات مطافئ وتم إخماد الحريق، تبين بعد ذلك بأن المزرعة خالية من الدواجن ومسقوفة بالخشب والحطب، وهى على مساحة “500″ متر وتبين نشوب الحريق بسبب الحطب الموجود بسقف المزرعة، لم يسفر الحريق عن وقوع أى خسائر بشرية أو مادية.