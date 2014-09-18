محافظ المنيا يفتتح أعمال التطوير الشامل بقريتي «الجزائر وقلوصنا»

افتتح اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، الخميس، أعمال التطوير والتنمية لقريتين من القرى ذات الاحتياج الشديد بالمحافظة، وهما الجزائر وقلوصنا، في إطار مشروع تنمية 100 قرية على مستوى الجمهورية، وتنفذه شركة كوكاكولا العالمية وبنك الطعام المصري.

وتفقد المحافظ خلال جولته بقرية الجزائر أعمال التطوير والصيانة لمدرسة الجزائر الابتدائية رقم 2، وحضانة صوت الحق، والمستوصف الطبي بالقرية، والذي تم تجهيزه بكل المستلزمات الطبية، كما تفقد المحافظ أعمال توصيل مياه الشرب النظيفة لغير القادرين وعدد من المشروعات الصغيرة للأسر الأكثر احتياجًا في القرية.

وفي قرية قلوصنا، تفقد المحافظ أعمال التطوير والصيانة لمدرسة قلوصنا الابتدائية بنين 2، ووحدة قلوصنا البيطرية، ومستوصف جمعية الحياة الأفضل، وكذلك أعمال توصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا في القرية.

وأعلن «زيادة» أن المحافظة لديها خطة تنموية موازية تستهدف 5 قرى أخرى بالمنيا، وهي: شوشة، وصفط الخمار، وبني أحمد الغربية، وماقوسة، وبني عبيد، حيث ستكون هذه القرى نموذجًا للتنمية الشاملة لكل القرى وستعطي الدافعية لباقي القرى لإحداث تنمية وتغيير شامل بها.

قالت دكتورة غادة مكادي، المدير الإقليمي للاتصالات والعلاقات الخارجية لشركة كوكاكولا العالمية، إن الشركة تتبنى استراتيجية واضحة وحقيقية لخدمة المجتمع المصري الذي تم الانتهاء فيه من تطوير 23 قرية حتى الآن، حيث بدأ المشروع في 2011 وسينتهي بحلول العام 2020.

أكد معز الشهدى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الطعام المصري، أن البرنامج التنموي الذي يهدف إلى تغيير حياة الفئات المستحقة بالقرى عن طريق توفير البنية التحتية الأساسية من توصيل مياه وتطوير مدارس ومستشفيات أهلية ومراكز شباب وحدائق عامة مع مشروعات صغيرة وقروض دوارة وغيرها، مما يساعد على تقليل الهجرة إلى المدن الكبرى المزدحمة بالسكان.