مصرع وإصابة 11 شخص فى انقلاب سيارة اجرة بقنا

لقى 3 أشخاص مصرعهم و أصيب 8 آخرين، اليوم الخميس، إثر أنقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوى “قنا – الأقصر” أمام قرية الطويرات بمركز قنا .

تلقى اللواء حسن السوهاجى مدير امن قنا، اخطارا بإنقلاب سيارة ووجود متوفين ومصابين بمركز قنا، وكشفت التحريات أنه أثناء سير سيارة أجرة فى طريقها إلى مركز نقادة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى إنقلابها .

ونتج عن الحادث مصرع كلا من ” أحمد . ع. ي ” ،و” محمود . م . ح ” و” محمد . ا. م ” وإصابة 8 أخرين وهم ” محمد . ر . ح ” 24 سنة و” رسلان . ح ” 62 سنة و” علاء . س . و ” 20 سنة وشقيقتة ” منال” 18 سنة و” محمود . ط . ع ” 35 سنة ، و” محمد . ه. ر ” 35 سنة ،” حسن . ع. ف ” 30 سنة و شقيقته ” إيمان ” 3 سنوات .

وتم نقل المتوفين والمصابين لمستسفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .