أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصرع وإصابة 11 شخص فى انقلاب سيارة اجرة بقنا

Google+ Print
مصرع وإصابة 11 شخص فى انقلاب سيارة اجرة بقنا مصرع وإصابة 11 شخص فى انقلاب سيارة اجرة بقنا

صورة أرشيفية

لقى 3 أشخاص مصرعهم و أصيب 8 آخرين، اليوم الخميس، إثر أنقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوى “قنا – الأقصر” أمام قرية الطويرات بمركز قنا .

تلقى اللواء حسن السوهاجى مدير امن قنا، اخطارا بإنقلاب سيارة ووجود متوفين ومصابين بمركز قنا،  وكشفت التحريات أنه أثناء سير سيارة أجرة فى طريقها إلى مركز نقادة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى إنقلابها .

ونتج عن الحادث مصرع كلا من ” أحمد . ع. ي ” ،و” محمود . م . ح ” و” محمد . ا. م ” وإصابة 8 أخرين وهم ” محمد . ر . ح ” 24 سنة و” رسلان . ح ” 62 سنة و” علاء . س . و ” 20 سنة وشقيقتة ” منال” 18 سنة و” محمود . ط . ع ” 35 سنة ، و” محمد . ه. ر ” 35 سنة ،” حسن . ع. ف ” 30 سنة و شقيقته ” إيمان ” 3 سنوات .

وتم نقل المتوفين والمصابين لمستسفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا