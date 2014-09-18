الرئيس السيسي يتلقي رسالة من خادم الحرمين تتضمن مبادرته بترميم الأزهر الشريف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، رئيس الاستخبارات السعودية، حاملا رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، تضمنت تقديرا لدور مصر التاريخي مع أشقائها في الأمتين العربية والإسلامية، ومواقفها النبيلة للدفاع عن مختلف القضايا، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف.

> وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن مبادرته الكريمة في ترميم الأزهر الشريف، بما يليق مع مكانته السامية كمؤسسة دينية وعلمية رفيعة، وانطلاقا من تقدير المملكة للدور الهام الذي يقوم به الأزهر الشريف كمنارة للإسلام المعتدل، تنشر صحيح الدين وتبث قيمه السمحة في المنطقة بأسرها،

> من جانبه، أكد الرئيس السيسي على تقديره البالغ لهذه المبادرة الكريمة من جانب خادم الحرمين الشريفين، وطلب نقل تحياته وشكره إلى جلالته، على الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة لمصر، منوهاً إلى أن مصر لن تنسى المواقف المشرفة لأشقائها.

> وقد تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في كافة المجالات، وكذا تم استعراض تطورات العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في العراق وسوريا وليبيا.

> أ ش أ