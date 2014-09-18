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ضبط 9 أشخاص بحوزتهم اسطوانتين بوتاجاز أثناء محاولتهم التعدى على منزل بالمنوفية

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ضبط 9 أشخاص بحوزتهم اسطوانتين بوتاجاز أثناء محاولتهم التعدى على منزل بالمنوفية ضبط 9 أشخاص بحوزتهم اسطوانتين بوتاجاز أثناء محاولتهم التعدى على منزل بالمنوفية

صورة أرشيفية

تمكن أهالى قرية كفر السوالمية بمركز الشهداء من ضبط 9 أشخاص اثناء شروعهم فى التعدى على منزل بالقرية وبحوزتهم اسطوانتين بوتاجاز و2 سلاح ابيض تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث الشهداء بتمكن اهالى قرية كفر السوالمية من ضبط بعض الاشخاص اثناء شروعهم فى التعدى على منزل اكرم محمد الجزار 31 جزار لخلافات بسبب الجيرة .

وبالانتقال والفحص، تبين ضبط 9 أشخاص وبحوزتهم 2 اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم واسطوانة منزلية و2 سلاح ابيض “سكين”.

وبسؤال صاحب المنزل أكد وجود خلافات بين احد المضبوطين وبينه بسبب خلافات الجيرة ولهو الاطفال وبمواجهتهم انكروا ما نسب اليهم ولم يعللوا سبب تواجدهم بالمكان وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

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