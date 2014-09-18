أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«بلاك تيما» يُحيي حفلين ثاني أيام عيد الأضحى بساقية الصاوي

Google+ Print
«بلاك تيما» يُحيي حفلين ثاني أيام عيد الأضحى بساقية الصاوي «بلاك تيما» يُحيي حفلين ثاني أيام عيد الأضحى بساقية الصاوي

يحتفل  فريق بلاك تيما بصدور أحدث ألبوماته بأحياء حفلين بساقية الصاوى بالزمالك ،وذلك يوم الاحد 5أكتتوبر الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك .

ويبدأ الحفل الآول  الساعة 5 عصراً ،ويستمر لمدة ساعتان ،ويليه الثانى فى الثامنة مساءا.

 ألبوم فريق بلاك تيما يضم 16أغنية ،ويتعاون الفريق لآول مرة مع الشاعر مؤمن سليمان ،وكذلك الموزع الموسيقى توما، الذى شارك بتوزيع الغانى مع  اسامه الهندى ،وأحمد شعنوت.

بلاك تيما صدر لهم ألبومهم الأول “بحار”عام2010،وبعده توالت أعماالهم “بدعى ياربى”،”كان عندى حلم”،و”فى بلاد الاى حاجه” التى دخلوا بها  مؤخرا المرحلة النهائيه بمنافسات الورلد ميوزيك أورد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا