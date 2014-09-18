«بلاك تيما» يُحيي حفلين ثاني أيام عيد الأضحى بساقية الصاوي

يحتفل فريق بلاك تيما بصدور أحدث ألبوماته بأحياء حفلين بساقية الصاوى بالزمالك ،وذلك يوم الاحد 5أكتتوبر الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك .

ويبدأ الحفل الآول الساعة 5 عصراً ،ويستمر لمدة ساعتان ،ويليه الثانى فى الثامنة مساءا.

ألبوم فريق بلاك تيما يضم 16أغنية ،ويتعاون الفريق لآول مرة مع الشاعر مؤمن سليمان ،وكذلك الموزع الموسيقى توما، الذى شارك بتوزيع الغانى مع اسامه الهندى ،وأحمد شعنوت.

بلاك تيما صدر لهم ألبومهم الأول “بحار”عام2010،وبعده توالت أعماالهم “بدعى ياربى”،”كان عندى حلم”،و”فى بلاد الاى حاجه” التى دخلوا بها مؤخرا المرحلة النهائيه بمنافسات الورلد ميوزيك أورد .