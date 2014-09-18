إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

اصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بقرية كفور الرمل التابعة لمركز قويسنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث قويسنا بمشاجرة ومصابين بقرية كفور الرمل بالانتقال والفحص تبين نشوب المشاجرة بين كلا من طرف اول حمدى عباس متولى 52 سنة مصاب بكدمات وانجاله عماد 30 سنة مصاب بكدمات وسحجات وعبد المعطى 30 سنة عامل مصاب بجرح بالراس وطرف ثانى شاهين سامى الشافعى ووالده سامى الشافعى .

وبسؤال الطرف الأول، اتهم الثانى بالتعدى عليه لخلافات بسبب الجيرة واحداث إصابته وإتلاف السيارة رقم م را 8653 ملاكى وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .