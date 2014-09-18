أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

Google+ Print
إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

صورة أرشيفية

اصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بقرية كفور الرمل التابعة لمركز قويسنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث قويسنا بمشاجرة ومصابين بقرية كفور الرمل بالانتقال والفحص تبين نشوب المشاجرة بين كلا من طرف اول حمدى عباس متولى 52 سنة مصاب بكدمات وانجاله عماد 30 سنة مصاب بكدمات وسحجات وعبد المعطى 30 سنة عامل مصاب بجرح بالراس وطرف ثانى شاهين سامى الشافعى ووالده سامى الشافعى .

وبسؤال الطرف الأول، اتهم الثانى بالتعدى عليه لخلافات بسبب الجيرة واحداث إصابته وإتلاف السيارة رقم م را 8653 ملاكى وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا