توزيع 10 دراجات بخارية مجهزة على 10 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمنوفية

قام الدكتور احمد شيرين فوزى محافظ المنوفية اليوم، بتوزيع 10 دراجات بخارية مجهزة لعدد 10 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة، بواقع حالة من كل مركز طبقا لقائمة الانتظار بهيئات التأهيل بمديرية الشئون الاجتماعية .

وقد أوضح المحافظ أن هذه الحالات تم اختيارها بمعرفة اللجنة المشكلة برئاسة وكيل وزارة الشئون الاجتماعية وعضوية مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بالمديرية وكبير أخصائيين بالادارة ومدير جمعية التأهيل الاجتماعى للمعوقين ومدير مكتب التأهيل بشبين الكوم وطبيب عظام .

وأضاف أن الإختيار وقع طبقا لشروط محددة منها، أن تكون الاعاقة بالساقين مع سلامة اليدين، بالإضافة الى تقرير طبى بالاعاقة من مستشفى عام مختوم بخاتم الشعار، والقدرة المالية للمواطن للصرف على الدراجة ومساهمة المواطن فى ثمن الدراجة حسب ماتراه اللجنة، حيث تتم المساهمة فى ثمن الدراجة بنسبة 50% لكل من اللجنة والمواطن .

هذا وقدا عرب الحاصلين على الدراجات البخارية عن سعادتهم البالغة باستلام هذه الدراجات، التى ستساعدهم على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير فرصة عمل لهم .

كما أكد محافظ المنوفية، على حرصه على مساعدة أبناء المحافظة من ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كل الدعم اللازم لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.