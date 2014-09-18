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وزير العدل بكفر الشيخ: الأحكام القضائية ليس لها اتجاه سياسي.. و«التأجيلات» لها أسبابها

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وزير العدل بكفر الشيخ: الأحكام القضائية ليس لها اتجاه سياسي.. و«التأجيلات» لها أسبابها وزير العدل بكفر الشيخ: الأحكام القضائية ليس لها اتجاه سياسي.. و«التأجيلات» لها أسبابها

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير العدل

أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل، أنه سيبحث مطلب محافظ كفر الشيخ في إنشاء محكمة استئناف عالي، موضحًا أن الهدف من إنشاء محكمة البرلس الجزئية هو تمثيل العدالة لأهل البرلس، حتى لا يذهبوا إلى مكان أخر.

وأضاف أن هذا الافتتاح يأتى ضمن خطة الدولة لخدمة المواطنين بعد حرق 25 محكمة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى العمل على ترميم عدداً من المحاكم حتى تعود للعمل بكامل طاقتها.

وأضاف أن القضاة يحكمون بالعدل وتأخير الفصل في الأحكام له أسبابه ، مشيراً أن القاضي يحكم في 300 قضية في آن واحد ولابد أن يستمع لكل الأطراف حتى لا يكون هناك ظلم مضيفاً أن التأجيل للأحكام ليس له تأثير سياسي على أي حكم قضائي.

وأكد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، على سعادته بزيارة شيخ من شيوخ القضاة الذين شاركوا في أمور العدالة لسنوات طويلة مشيراً أن هذه الزيارة لكفر الشيخ تمثل اهتمام الدولة بالتيسير على المواطنين من خلال إنشاء محكمة البرلس الجزئية لتحقيق انجاز سريع للعدالة للمواطن وسرعة حصوله على حقه .

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