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طاهر: الأهلي يسدد نصف عقد جاريدو من التبرعات

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طاهر: الأهلي يسدد نصف عقد جاريدو من التبرعات طاهر: الأهلي يسدد نصف عقد جاريدو من التبرعات

كشف محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عن الجهة التي قامت بتمويل عقد المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو ومساعده خورخي سيمو.

وأوضح طاهر في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لم يتحمل مليمًا واحدًا من راتب خوان كارلوس جاريدو".

وأضاف: "محبو النادي الأهلي تبرعوا براتب جاريدو لمدة عام".

تصريحات رئيس القلعة الحمراء تشير إلى أن النادي سدد نصف راتب جاريدو من التبرعات، حيث أن عقده يمتد عامين.

وأتم محمود طاهر: "جاريدو أفضل مدير فني جاء إلى ، لأنه عمل مع ناد كبير في دوري الأبطال، باستثناء برادلي الذي قاد منتخب أمريكا في كأس العالم".

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