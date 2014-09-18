وزير الصحة: أولوية علاج مريض الكبد بعقار سوفالدي طبقا لحالته وليس المقابل النقدي

أعلن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان أن اللجنة القومية للفيروسات الكبدية قد أعدت حزمة من الإرشادات التي تساعد المواطن فى الإجابة على التساؤلات التي تجول بذهنه حيال العقار الجديد “سوفالدي” .

> وأشار وزير الصحة وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم الخميس، بمقر معهد الكبد إلى أن هذه الإجراءات تتمثل فى: فتح البوابة الإلكترونية للحجز وذلك من خلال الموقع التالى(www.nccvh.org.eg)، و تفعيل خدمة الخط الساخن رقم 19153 اعتبارا من يوم الأحد القادم وذلك لتلقي استفسارات المواطنين ويمكن الاتصال برقمى طوارئ الوزارة 105، 137 للاستفسار، والكشف أول مرة مجاني بموجب ورقة الحجز المطبوعة من البوابة الالكترونية، والعلاج يتم على نفقة الدولة للمرضى غير الخاضعين لمظلة التأمين الصحي ويتحمل التأمين الصحي نفقة علاج المرضى الخاضعين لمظلته، ويسمح بالدخول في منظومة العلاج الجديد للمرضى من سن ١٨ الى ٧٠ سنة ولا يوجد أولوية لأي مرحلة عمرية، وتتحدد أولوية العلاج بناء على درجة تليف الكبد وكفاءة أدائه لوظيفته.

> كما أشار وزير الصحة إلى أن مكان وحدة العلاج يتم تحديده بناء على منطقة سكن المريض الموضحة ببطاقة الرقم القومي، ويمكن للمريض أن يغير بيانات بطاقة الرقم القومي قبل الحجز، كما أن هناك بعض الفحوصات التي لابد من إجرائها خلال شهر واحد من تاريخ الزيارة الأولى وأخرى خلال 3 شهور واخرى خلال ستة شهور.

> وأوضح أن المرضى الراغبين فى الحصول على العقار من ميزانياتهم الخاصة فهناك قوائم منفصلة خاصة بهم مختلفة عن قوائم العلاج على نفقة الدولة، وتتحدد أولوية المريض فى تلقي العلاج على أساس حالته الطبية وليس على أولوية دفع المقابل النقدي للعلاج ، علما بأن العلاج لم يطرح فى الصيدليات العامة للتداول المباشر بعد.

> وبالنسبة لمرضى الفشل الكلوي أشار الوزير إلى أنه ما زال هناك قصور فى نتائج الأبحاث الخاصة بمرضى الفشل الكلوي، لكن هذا لا يمنع من تقديم طلب للعلاج وتدرس حالته لبدء العلاج ضمن الأبحاث المخصصة لهؤلاء المرضى ، كما يشمل البروتوكول علاج المرضى الذين خضعوا لعملية زراعة كبد، ويشمل العلاج أيضاً المرضى الذين أصيبوا بسرطان الكبد إذا كانت حالتهم تسمح بذلك ضمن الشروط التي يراها الطبيب المعالج مناسبة لبدء العلاج.