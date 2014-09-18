مبعوثة شئون الإغاثة بالجامعة العربية تزور السودان السبت المقبل

تبدأ الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني “المبعوث الخاص للامين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية” زيارة الى السودان يوم السبت المقبل،و تستمر الزيارة لمدة خمسة أيام ،وتفتتح خلالها عددا من المشروعات التي تنفذها الجامعة في ولايات دارفور ،وذلك في إطار الجهود الخاصة بإعادة الاعمار والتنمية في الإقليم .

وقال السفير الدكتور صلاح حليمة مبعوث الجامعة العربية لدى السودان (لسونا) إن المبعوث الخاص للامين العام لجامعة الدول العربية لشئون الإغاثة الإنسانية ستفتتح عددا من المشروعات التنموية والخديمة التى تنفذها الجامعة العربية في إطار جهودها الخاصة بإعادة الاعمار والتنمية في الإقليم. كما ستقف على سير العمل في المشروعات التنموية والخدمية بدارفور .

واشار حليمة الى ان المبعوث الخاص للامين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني ستقوم بزيارات الى ولايتى شرق السودان وجنوب كردفان، لافتا الى ان الشيخة ستدشن المشروعات التنموية والتى تشتمل على 12 قرية نموذجية فى ولايات دارفور وتضم عيادات طبية ومحطات للمياه والمدارس ومسجد ونادى اجتماعى وعدد من المراكز الخدمية وبعض المشروعات الانتاجية الزراعية لسبل كسب العيش بجانب مشروعات لبناء القدرات منوها الى دور الجامعة المتعاظم فى سبيل تحقيق التنمية والاستقرار فى دارفور بجانب إعادة تأهيل المدارس وبناء ثلاثة مستشفيات فى جنوب كردفان ودارفور .

واشار الدكتور حليمة الى ان الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني ستجرى لقاءات ومشاورات مع عدد من المسئولين السودانيين تتناول المجالات السياسية والانسانية والتنموية للتعرف على ما تم انجازه والرؤية المستقبلية لما يمكن ان تساهم به الجامعة العربية فى المرحلة التالية فى اعادة البناء والاعمار كما ستعقد لقاءا مع السفراء العرب والمنظمات العربية العاملة فى السودان لتبادل الرؤى والافكار وتشجيع الدورالعربى وتناميه وتعظيمه فى هذه المجال الانسانى والتنموى .

واضاف ان زيارة المبعوث الخاص للامين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية ستركز على مسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لافتا الى دور الجامعة العربية البارز والهام فى مجال نشاط نزع السلاح واعادة الدمج كما كان لها اسهامات فى انفاذ بعض المشروعات على ارض الواقع وتقديم الدعم للمفوضية .

واشار حليمة الى ان زيارة الشيخة حصة للسودان فى هذا التوقيت سوف توفر فرصة طيبة للجامعة العربية لدفع دور الجامعة فى كافة الولايات التى تحتاج الى مثل هذا الدعم كما انها تتواكب مع الحوار الوطنى الذى طرحه الرئيس عمر البشير مشيرا الى ان هناك خطوات ايجابية عديدة تمت فى هذا الاتجاه وان الحوار يعزز من فرص الاستقرار والامن وشيوع السلام .