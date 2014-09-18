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تحليل للكشف عن المخدرات قبل تسكين طلاب بالمدن الجامعية في «عين شمس»

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أعلن الدكتور طايع عبداللطيف، المشرف على المدن الجامعية بجامعة عين شمس إجراء تحاليل طبية للكشف عن المخدرات، ضمن الكشف الطبى على الطلاب المقبولين بالمدن الجامعية قبل عمليات التسكين.

وقال «عبداللطيف»، في تصريحات صحفية الخميس، إنه فى حالة إذا تبين من التحليل أن الطالب يتعاطى مخدارت، يتم تحويله إلى مركز السموم لإجراء تحليل دم، وإذا ثبت تعاطيه مواد مخدرة يتم حرمانه من التسكين بالمدن الجامعية.

وأكد أن تلك الإجراءات تتم وفقا للائحة الداخلية للمدن الجامعية منذ عامين، وفى حالة رغبة الطالب فى العلاج سيتم تحويله إلى مركز الطب النفسى بمستشفيات الجامعة لعلاجه ليتم بعد ذلك بحث إمكانية تسكينه بالمدن الجامعية بعد شفائه.

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