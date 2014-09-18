وزيرة التضامن تودّع حجاج الجمعيات: «ادعوا لمصر»

ودعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فوج رحلات حجاج الجمعيات لهذا العام، يرافقها رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وقيادات الوزارة، وهو تقليد تلتزم به الوزارة كل عام.

وقالت الوزيرة، في تصريحات لها الخميس، إن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ مناسك الحج والعمرة بالتنسيق مع السلطات المختصة، وإبرام الاتفاقيات والعقود مع الجهات السعودية، بالإضافة إلى التوعية الدينية للحجاج والمعتمرين من أعضاء الجمعيات وتنظيم البعثات الإشرافية على رحلات الحج والعمرة لرعاية الحجاج، وتقديم جميع الخدمات خاصة لكبار السن والمرضى وذوى الظروف الخاصة.

وطالبت الوزيرة الحجاج بالدعاء لمصر وأن يحفظها الله من كل سوء، وتمنت لهم حجًّا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وموسمَ حج متميزًا من خلال بعثة الوزارة المشكلة من عدة لجان لتقديم التيسيرات.

وقالت غادة والي إن البعثة تتابع طلبات الحجاج وتعمل على تنفيذها وتذليل جميع الصعوبات لمواجهة أى طوارئ يشهدها الموسم بالتنسيق مع السلطات السعودية.

من جهته، قال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بالوزارة، إنه تم الانتهاء من سفر 4 أفواج لحجاج الجمعيات بنحو 3400 حاج، وستستمر المؤسسة فى إجراءات نقل البقية حتى آخر فوج فى 27 سبتمبر الجارى، بواقع 11 فوجاً بدأت من 15 سبتمبر الجارى.

وأضاف «عبدالموجود» لـ«المصرى اليوم»، أن البعثة الإدارية فى سبيلها للقضاء على مشكلة الحجاج التائهين، حيث وضعت رقما مسلسلا على الكارنيه الذى يحمله الحاج، وفى حال ضل أحدهم يمكن لأى مشرف العثور عليه من إدخال رقمه على النظام الخاص ليتم توصيله إلى مجموعته.

وأشار إلى أن عدد حجاج الفوج الأول بلغ 900 حاج، والثانى 850، والثالث 700، والرابع 930 حاجاً، على أن يعودوا من مطار جدة 9 أكتوبر المقبل، ومن مطار المدينة 12 أكتوبر المقبل، ولفت إلى أن عدد حجاج الجمعيات هذا العام، يبلغ 10 آلاف و108 حجاج.