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وزير الخارجيه يتوجه الى واشنطن فى زيارة تستغرق ساعات لأول مرة منذ توليه المنصب

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وزير الخارجيه يتوجه الى واشنطن فى زيارة تستغرق ساعات لأول مرة منذ توليه المنصب وزير الخارجيه يتوجه الى واشنطن فى زيارة تستغرق ساعات لأول مرة منذ توليه المنصب

وزير الخارجيه المصري

توجه وزير الخارجية سامح شكري للعاصمة الامريكية واشنطن في زيارة تستغرق عدة ساعات هي الاولي لوزير الخارجية عقب توليه مهام منصبة .

وقالت وزارة الخارجية : أنه فور انتهاء زيارته الى مدريد حيث شارك فى المؤتمر الدولى حول ليبيا توجه وزير الخارجية الخميس/ الى واشنطن حيث بدأ زيارة للعاصمة الأمريكية تستغرق عدة ساعات وذلك قبيل توجهه الى نيويورك حيث سيشارك ضمن الوفد المصرى الذى يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان الوزير شكرى سيجرى في واشنطن لقاءات مع كبار المسئولين فى الادارة الامريكية ودوائر سياسية اخرى.. مشيرا الى ان اللقاءات ستشمل سوزان رايس مستشارة الامن القومى ومسئولين أخرين في الإدارة الأمريكية. واوضح ان هذه اللقاءات تاتى اتصالا باللقاءات التى تمت مع وزير الخارجية الامريكى جون كيرى خلال زيارته الى فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية وعلى راسها سوريا والعراق وليبيا والارهاب.

واضاف المتحدث أن الوزير شكري سيتوجه فور انتهاء لقاءاته في واشنطن إلي نيويورك للمشاركة فى جلسة نقاش بمجلس الامن حول العراق والتى ستتركز على الاوضاع السياسية والامنية هناك ودعم العراقية برئاسة حيدر العبادى في مواجهة الارهاب وذلك اتصالا بما جرى مناقشته فى مؤتمري جدة وباريس. كما يجرى شكرى غداً الجمعة في نيويورك عدد من اللقاءات الثنائية من بينها لقاءات مع وزير خارجية استراليا، ووزيرة خارجية ايطاليا ووكيل السكرتير العام للامم المتحدة تيرى لارسون.

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