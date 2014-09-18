مؤتمر مجالس نقابات الاطباء بمحافظات شرق الدلتا بالسويس

أعلن الدكتور وائل الشرقاوي المتحدث الإعلامي باسم نقابة الاطباء بالسويس، أن مؤتمر مجالس نقابات الاطباء بمحافظات شرق الدلتا سوف يعقد يوم الجمعة ٢٦ سبتمبر الحالي بالسويس .

أضاف الدكتور وائل الشرقاوي عبر بيان اعلامي، انه تم توجيه الدعوة لمجلس النقابة العامة و مجالس نقابات بورسعيد و الاسماعيلية و الشرقية و شمال و جنوب سيناء و الدقهلية و دمياط، موضحا أنه سيتم دعوة ممثلين عن مجلسي نقابة القاهرة و الاسكندرية لحضور المؤتمر .

تابع أن المؤتمر سوف يناقش مشاكل النقابات الفرعية و معوقات تنفيذ قانون ١٤ لحوافز الاطباء وتنمية موارد النقابات و اصلاح النظام الصحي بمصر.