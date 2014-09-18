أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مؤتمر مجالس نقابات الاطباء بمحافظات شرق الدلتا بالسويس

Google+ Print
مؤتمر مجالس نقابات الاطباء بمحافظات شرق الدلتا بالسويس مؤتمر مجالس نقابات الاطباء بمحافظات شرق الدلتا بالسويس

المتحدث الإعلامي باسم نقابة الاطباء بالسويس

أعلن الدكتور وائل الشرقاوي المتحدث الإعلامي باسم نقابة الاطباء بالسويس، أن مؤتمر مجالس نقابات الاطباء بمحافظات شرق الدلتا سوف يعقد يوم الجمعة ٢٦ سبتمبر الحالي بالسويس .

 أضاف الدكتور وائل الشرقاوي عبر بيان اعلامي، انه تم توجيه الدعوة لمجلس النقابة العامة و مجالس نقابات بورسعيد و الاسماعيلية و الشرقية و شمال و جنوب سيناء و الدقهلية و دمياط، موضحا أنه سيتم دعوة ممثلين عن مجلسي نقابة القاهرة و الاسكندرية لحضور المؤتمر .

 تابع أن المؤتمر سوف يناقش مشاكل النقابات الفرعية و معوقات تنفيذ قانون ١٤ لحوافز الاطباء وتنمية موارد النقابات و اصلاح النظام الصحي بمصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا