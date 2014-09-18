محافظ قنا يشارك فى فعاليات المهرجان الـ 13 للكرازة المرقسية بنجع حمادي‎

شهد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، فاعليات المهرجان الثالث عشر للكرازة المرقسية بديراﻻنبا بضابا بنجع حمادي بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي .

أكد محافظ قنا، انه يشعر بالسعادة لرؤيته نماذج طيبة من الشباب المشاركين في الاحتفال، مؤكدا أنهم الغد المشرق لمصرنا الغالية التي غرست فينا الإيمان والتمسك بصحيح الأديان، وابدي إعجابه بنشاطات المهرجان الدينية والفنية والثقافية والرياضية والتي سيكون لها مردود طيب في تنمية مهارات الشباب ليقود مصرنا الحبيبة إلى غد مشرق .

وقال الأنبا كيرلس مطرأن نجع حمادي وتوابعها ” الله حافظ مصر ببركته وهو من يختار من يقودها لذلك نصلي باستمرار ﻻ جل أمن مصر وسلامها ولكي تقام الصلوات لقضاء حياة هادئة كما قال قداسة البابا شنودة “مصر وطن ليس نعيش فيه بل وطن يعيش فينا” .

وأضاف الشيخ عبد الغفار سليم رئيس بيت العائلة بنجع حمادي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى بقبط مصر و أمرنا بحسن معاملة الأقباط فيعنى هذا أن الأمة الإسلامية تلتزم وصيته وتوجيهاته وتعمل دائما على أن تكون علاقتها بالأقباط علاقة طيبة يكتنفها الحب والود والعدل والسلام.