بالصور… محافظ القليوبية يناقش خطة تطوير مدينة بنها

شهد ديوان عام محافظة القليوبية عقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، إجتماع مع المسئولين عن تطوير الأعمال داخل مدينة بنها .

حضر الاجتماع الإستشاري الهندسي للمحافظة ، واللواء هشام أبو سنة رئيس الجهاز التنفيذي للتعمير، والمسئولين بشركة حسن علام التي ستقوم بتنفيذ مشروع التطوير.

وقال المحافظ إن أعمال التطوير تتضمن إنشاء نفق المنشية ببنها ، مشيرا الي انه تم نقل كافة المرافق المتعارضة من كهرباء وصرف صحي وغاز وغيرها ، وكذا تطوير منطقة كورنيش الرياح التوفيقي .

وأكد عبد الظاهر علي انه تم الإتفاق على أن يتم الإنتهاء من ميداني الطريق الواصل إلى كفر شكر والطريق الواصل حتى منطقة السجن بالمنشية في أقرب فرصة ممكنة على أن تستكمل باقي الأعمال تباعا.

واستعرض المسؤلين التصميم النهائي لطريق كفر الجزار وإنارته ، وأبدي المحافظ موافقته النهائية عليه ، مؤكدا علي انه سوف يتم التنفيذ الفعلي للأعمال يوم السبت المقبل .