بالصور .. لجنة التحكيم العرفية بأسيوط تبرأ 4 أشخاص من قتل ابن عمومتهم‎

أنهت لجنة التحكيم العرفية التى كونها بيت العائلة المصرية بأسيوط لنظر واقعة قتل وخلاف على أرض زراعية ببراءة بخيت مصطفى حسن ، وعبد رب النبي احمد محمد حسن ، ومصطفى احمد محمد حسن ، واحمد البدوي محمد محمد حسن من مقتل عبدالمقصود احمد عبدالمقصود ” اولاد عمومة ” في نزاع نشب بينهم بسبب قطعة ارض بقرية الزاوية مركز أسيوط.

واستمعت اللجنة العرفية ، لاكثر من 12 ساعة متصلة بمقر بيت العائلة بمدينة أسيوط الى الخلاف القائم بسبب قطعة ارض مساحتها قيراط و6 اسهم بقرية الزاوية تطورت الى مشاجرة بينهم نتج عنها مقتل عبدالمقصود احمد عبدالمقصود وإصابة حمدي بكر عبدالمقصود ” طرف اول ”

وانتهت اللجنة بعد سماع شهود الإثبات الى أن القتيل أصيب عن طريق الخطأ من أقربائه وان الطرف الثاني تسبب في اصابة حمدي بكر .

وقضت اللجنة ببراءة الطرف الثاني والزامهم بدفع 100الف جنية للطرف الاول نتيجة اصابة احد افراده ،وبتنازل الطرفين عن قطعة الارض محل النزاع لابناء القتيل “.