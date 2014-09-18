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إزالة تعديات على أراضى زراعية بـ44 فدان في حملات أمنية مكثفة بأسيوط

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إزالة تعديات على أراضى زراعية بـ44 فدان في حملات أمنية مكثفة بأسيوط إزالة تعديات على أراضى زراعية بـ44 فدان في حملات أمنية مكثفة بأسيوط

أرشيفية

تمكنت محافظة أسيوط بالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية من تنفيذ حملات مكثفة خلال أسبوع لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز المحافظة وفقا لتعليمات اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط وتشديده على معاقبة المخالفين والمعتدين على الأراضى الزراعية حفاظا على الأرض الزراعية من الزوال والتآكل .

وأوضح المهندس مصطفى رشدى وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن حجم التعديات بلغ 397 فدان تم إزالة حالات تعدى على 44 فدان منها وذلك خلال أسبوع واحد فقط وجارى إزالة حوالى 185 فدان اخرى بالتنسيق مع الجهات المعاونة الاخرى مشيرا إلى أن تنفيذ قرارات الإزالة سيستمر فى الفترة القادمة من اجل القضاء على هذه الظاهرة .

كما أكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط على أن حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية مستمرة مشيرا إلي أنه سيتم التصدي بكل حسم لكافة محاولات التعديات علي الأراضي الزراعية تنفيذاً لقرارات الإزالة وكافة الأحكام الإدارية والقضائية وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

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