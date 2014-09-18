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“ابيضاض الشعاب” ظاهرة تهدد حياة “كنوز المرجان ” بشرم الشيخ وخليج العقبة

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“ابيضاض الشعاب” ظاهرة تهدد حياة “كنوز المرجان ” بشرم الشيخ وخليج العقبة “ابيضاض الشعاب” ظاهرة تهدد حياة “كنوز المرجان ” بشرم الشيخ وخليج العقبة

ظاهرة ” ابيضاض الشعاب المرجانية”

تسببت حركة الجزر المتزايدة فى خليج العقبة بدء من راس محمد بشرم الشيخ حتى طابا وانخفاض المياه لأكثر من 80 سم لظاهرة طبيعية يطلق عليها” ابيضاض المسطح المرجاني” التى تضر بالشعاب المرجانية التي تقوم عليها سياحة الغوص بشرم الشيخ ومدن خليج العقبة حيث تنخفض المياه عن الشعاب المرجانية الضحلة فتخرج الطحالب المغذية للشعاب المرجانية وتموت من حرارة الشمس وتبيض وتصبح كالصخور والحجارة.

قال الدكتور محمد سالم مدير محميات سيناء ان حركة المد والجزر فى البحر ترتبط بالقمر مشيرا إلى ان الجزر يكون فى أقصى مداه في الأيام المقمرة والتى يغيب فيها القمر ويصل انخفاض المياه فى البحر وخليج العقبة لـ90 سم مما يؤدى لكشف الشعاب المرجانية في الأماكن الضحلة للشمس بدون مياه لمدة 4 ساعات يوميا فتؤدى الظاهرة لابيضاض الشعاب المرجانية بعد هروب الطحالب وموت بعضها بسبب تعرضها للأشعة الفوق بنفسجية ، مشيرا الى انه لو استمرت هذه الظاهرة اكثر من ذلك تؤدى الى موت الشعاب.

وأكد سالم انه من خلال أعمال متابعة ورصد المحميات قدرة الشعاب المرجانية على استعادة عافيتها خلال اسبوعين
> ، مشيرا سالم الى ان تضرر المسطح المرجانى لأنه لايزيد عمقه على 50 سم ، وأوضح ان الشعاب المرجاني تواجه أكبر تهديد لها بهذه الظاهرة وطالب سالم بعدم الضغط على الشعاب المرجانية فى ظل تلك الظاهرة حتى تستعيد عافيتها مرة اخرى.

ومن جانبه أكد عصام سعد الله رئيس محمية راس محمد ان المد والجزر ادى لانحصار المياه على الشعاب المرجاني بعد هروب الطحالب الملونه مشيرا الى انه تم مسح كامل للاماكن التى اثرت عليها الظاهرة بعد انخفاض المياه لأكثر 80 سم ، مشيرا الى انه الشعاب فى مرحلة استشفاء وتستطيع استعادة حالتها الاولى.

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