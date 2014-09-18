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افتتاح أعمال المجلس الاستشارى الإقليمى للأولمبياد الخاص غدا

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افتتاح أعمال المجلس الاستشارى الإقليمى للأولمبياد الخاص غدا افتتاح أعمال المجلس الاستشارى الإقليمى للأولمبياد الخاص غدا

تنطلق عصر غدا بالعاصمة المغربية الرباط أعمال المجلس الاستشارى الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتى يمثل فيها المهندس هانى محمود وزير التنمية الادارية السابق الرئيس التنفيذى للاولمبياد الخاص المصرى وبحضور المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى بصفته الدولية ورئيس وأعضاء المجلس والشريفة للا سمية رئيس الاولمبياد الخاص المغربى وعضو المجلس .
> وتشهد اجندة الاجتماعات والتى تقام على مدى يومين كما يقول عبد الوهاب محمود امين عام المجلس : استعراض من كل من الاولمبياد الخاص المصرى والاماراتى لاستضافتهما لتصفيات أول كأس عالم فى كرة القدم الموحده ، ويقوم الرئيس الاقليمى باستعراض مشاركة برامج المنطقة فى كل من الالعاب الاقليمية الثامنة التى تستضيفها القاهرة فى الفترة من 3 وحتى 10 ديسمبر 2014 ـ والألعاب العالمية الصيفية التى ستقام بولس انجلوس وتقام فى الفترة من 25 يوليو وحتى 2 أغسطس 2015 ، وسيقوم دينيس دوان نائب الرئيس التنفيذى لقيادة الحركة والتكامل لاولمبياد الخاص الدولي بعرض مختصر عن عملية إعداد الخطة الإسترا تيجية للاولمبيادالخاص الدولي 2016 – 2020 والهدف من استشارة المجلس.
> ويضيف عبد الوهاب كما ستقوم مختلف الدول المشاركة فى أعمال الاجتماع باستعراض الأنشطه والأحداث والفعاليات التى شهدتها دولها خلال الفترة الماضية ، كما سيتم اعتماد محضر اجتماعات المجلس الماضى والذى شهدته مدينه جده وشهد اجراء العملية الانتخابية للمجلس الجديد .

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