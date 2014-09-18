محافظ دمياط: دخول 8 مدارس جديدة للخدمة بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد

يعقد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط اجتماعاً تنسيقياً لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد، بحضور اللواء إلهامي عارف السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومدير عام التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية ورؤساء القطاعات الخدمية والجهات ذات الاختصاص ومديري الإدارات الصحية بمحافظة دمياط.

وأصدر المحافظ توجيهاته بقيام كل رئيس مدينة بعمل جولات مرورية لجميع المدارس بنطاق وحدته للإطمئنان على جاهزية المدارس ووصول الكتب الدراسية وعمليات الصيانة المختلفة لمباني المدرسة ومرافقها من مياه وصرف صحي وكهرباء ، بالإضافة إلى متابعة عملية النظافة اليومية داخل وخارج المدارس ، وكذلك توفير الفرش اللازم والوسائل التعليمية المختلفة .

وأكد المحافظ على دخول 8 مدارس للخدمة، مشيراً إلى دور المعلم في توعية التلاميذ وغرس مفاهيم الولاء والانتماء وحب الوطن في نفوس الطلبة .

وشدد على الرقابة الصحية على الأطعمة وخزانات المياه بالمدارس وأهمية وجود زائرة صحية بكل مدرسة لتقديم الخدمات الوقائية والتأمين الصحي للتلاميذ ، والتأكد من خلو أسوار المدارس من أي لوحات إعلانية ، بالإضافة لتكثيف الحملات الأمنية بالمناطق المحيطة بالمدرسة والتواجد أمام البوابات .