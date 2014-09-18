السيسي يلقي كلمة المجموعة العربية أمام قمة «المناخ» العالمية

أعلنت جامعة الدول العربية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيلقي كلمة أمام قمة «المناخ»، 23 سبتمبر، ممثلا للمجموعة العربية.

وأشارت إلى أن موضوع التغير المناخي من الموضوعات الهامة التي تشغل بال كل دول العالم وسيكون هناك موقفًا عربيًا حول تلك القضية.

ويتوجه الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، إلى نيويورك، الجمعة، على أن يعقبه وفد الأمانة العامة للجامعة برئاسة نائب الأمين العام السفير أحمد بن حلي، السبت، للمشاركة في أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.