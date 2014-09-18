جربي وصفة شرحات العجل بصوص الورشستر مع البطاطا بوريه لغذاء مميز

الوصفة من إعداد مروة القابوني

المقادير:

500 غم شرحات لحم عجل .

بصلة صغيرة.

2 ملعقة كبيرة زيت القلي.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

1/2 كوب ماء.

لصوص الورشستر :

ظرف شوربة فطر

2 1/2 كوب ماء.

1 1/2 ملعقة كبيرة طحين.

1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

1 ملعقة صغيرة خردل.

3 ملاعق كبيرة ورشستر صوص.

2 ملعقة كبيرة باربيكيو صوص.

1 مكعب مرقة دجاج.

1 علبة فطر كامل.

للبطاطا بوريه:

2 حبة بطاطا.

1/4 كوب حليب قليل الدسم.

1/2 ملعقة صغيرةملح.

رشة فلفل أبيض.

ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

طريقة التحضير:

1. لتحضير اللحم: يوضع الزيت في المقلاة ويحمى و يوضع البصل ويقلى ومن ثم يضاف اللحم ويوضع الملح والفلفل والبهارات وتقلى لمدة دقيقتين ومن ثم نضع نصف كاس الماء وتترك إلى حد الاستواء .

2. في وعاء آخر نضع شوربة الفطر والماء والطحين وتحرك على البارد لمنع التكتل ومن ثم نضيف نص كأس مرق اللحم ونضيف جوزة الطيب والخردل والورشستر والباربيكيو ومكعب مرقة الدجاج وتوضع على النار ونستمر في التحريك إلى أن تغلي ومن ثم نضع الفطر ونتركها على نار هادئة و في النهاية نضيف اللحم .

3. لتحضير البطاطا:تقشر البطاطا وتسلق في ماء مغلي ومن ثم تهرس وتوضع على النار مرة أخرى ويضاف جوزة الطيب والملح ومن ثم الحليب ببشكل تدريجي ونستمر بالتحريك إلى أن تصبح لزجة ومتماسكة .

4. تقدم البطاطا وبجانبها اللحم مع الصوص.

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