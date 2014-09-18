أقراص اللحم التركية بالبطاطا

تقدم الطاهية منال عبيدة أقراص اللحم بالبطاطا من المطبخ التركي، وصفة مميزة وسهلة التحضير يمكنك تقديمها كطبق جانبي.

المقادير:

250 غم لحمة خروف مفروم

ملعقة كبيرة سمبد ناعم

حبة بطاطا صغيرة مبشورة

بشر 1/2 برتقالة

3 حبات ثوم مهروس

1/2 ملعقة صغيرة من كل من :ملح، فلفل أسود، بهار، قرفة وكمون

طريقة التحضير:

1. تعجن كل المقادير وتترك لترتاح ساعة بالثلاجة

2. تكور وتضغط قليلا لتتشكل كأقراص، وتقلى بخليط من زيت الذرة وزيت الزيتون (زيت غزير)

3. تقدم مع اللبنة والبقدونس

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