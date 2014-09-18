تقييم تشيلسي: التألق لأزار وفابريجاس.. ودروجبا ' شبح '

دخل تشيلسي مباراته الإفتتاحية بدوري الأبطال أمام شالكه الألماني وجماهيره تتساءل، كم هدفاً سيدونها البلوز في شباك منافسهم المتعثر محلياً؟

لكن تشيلسي الذي يحتل قمة الدوري الانجليزي مسجلاً 15 هدفاً في أربع مباريات اكتفى بالتعادل مع شالكه صاحب المركز السادس عشر في البوندزليجا، والذي تلقت شباكه سبعة أهداف في أول ثلاث مباريات بالدوري الألماني.

وبالرغم من سيطرة تشيلسي المطلقة وسط تألق الثنائي إدين أازار وسيسك فابريجاس الذي تقدم للبلوز، إلا أن مسلسل إهدار الفرص منح الفرصة لنجم شالكه الهولندي كلاس يان هنتلار لاستغلال هفوة دفاعية والتعادل للضيوف.

تعادل جاء بطعم الهزيمة لرجال جوزيه مورينيو.

تيبو كورتوا – 7

لا يسأل عن هدف هنتلار، وأنقذ تسديدة كيفين برنس بواتنج في الشوط الأول ببراعة. لكنه ليس بعد كورتوا أتليتيكو مدريد (7 أهداف في شباكه في خمس مباريات).

فيليبي لويس – 7

في بدايته الأولى بقميص البلوز بدا البرازيلي منطلقاً هجومياً بطريقة ممتازة ليعاون فابريجاس وأزار على الجهة اليسرى.

جون تيري – 6

القائد ظل قوياً في قلب الدفاع حتى هزمه هنتلار بتسديدة بعييدة لم يتمكن تيري من إيقافها مبكراً.

جاري كاهيل – 6

مثل تيري، لعب بقوة قب أن ينحني في لقطة الهدف أمام مهارة جوليان دراكسلر.

برانيسلاف إيفانوفيتش – 6

انطلاقاته الكثيرة تجعله أقرب للجناح الأيمن منه للظهير. كاد يسجل مجدداً ولم يعاني دفاعياً.

نيمانيا ماتيتش – 7

ماتيتش لا يتغير.. صلابة في وسط الملعب وتمريرات حاسمة.. دور يجيده الصربي ويقدمه في كل المباريات تقريباً بلا اختلاف.

سيسك فابريجاس – 7

بعد أن صنع 5 أهداف في أول 4 مباريات بالدوري انتقل للعب دور الهداف ويسجل أول أهدافه بقميص البلوز. كان بإمكانه حسم الأمور في الشوط الأول لكنه أهدر الفرصة.

إدين أازار – 8

نجم المباراة.. انطلاقات قوية وتمريرة حاسمة لهدف فابريجاس، وكاد يخطف الفوز في نهاية المباراة لولا تألق حارس شالكه.

راميريز – 6

التزامه بالدور الدفاعي أكثر منح الفرصة لانطلاقات فابريجاس وأازار.

ويليان – 6

ترك القلب للثنائي أزار وفابريجاس ليلتزم أكثر بالأطراف. لم يكن في أفضل مستوياته.

ديدييه دروجبا – 4

السن له أحكامه.. في آخر مبارياته مع تشيلسي بدوري الأبطال سجل هدف الفوز بالبطولة.. في هذه الليلة كان شبحاً لنجم الماضي.

البدلاء:

أوسكار 6 ، دييجو كوستا 5، لويك ريمي 5