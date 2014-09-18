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ليوناردو دي كابريو مبعوثاً للسلام

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ليوناردو دي كابريو مبعوثاً للسلام ليوناردو دي كابريو مبعوثاً للسلام

الخميس 18-09-2014 12:58

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة Ban ki Moonعن اختيار النجم العالمي Leonardo DiCaprio مبعوثاً للمنظمة الدولية للسلام، بهدف استثمار المنصب في زيادة الوعي بشأن تغيّر المناخ.
وقالBan ki Moon ": "إن Leonardo DiCaprio ليس فقط من أبرز الممثلين في العالم، لكنه يظهر منذ فترة طويلة التزاماً بالدفاع عن قضايا البيئة من خلال مؤسسته".
وسيلقي DiCaprio في 23 أيلول الجاري كلمة أمام قمّة الأمم المتحدة للتغيّر المناخي، وذلك قبل يوم من بدء انعقاد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يحضرها قادة العالم.
يُذكر أنّ من المتوقع أن يحضر العديد من قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة الاجتماع الخاص بالتغيّر المناخي.

 

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