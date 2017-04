Liam Neeson يعود الى الصالات العربية

تشويق ودراما وخيالي علمي هي مواضيع الأفلام الثلاثة التي بدأ عرضها في الصالات العربية وهذه لمحة سريعة عنها.

A Walk Among the Tombstone

يعود الممثل Liam Neeson من جديد الى الصالات العربية مع فيلم من نوع التشويق والدراما عنوانه A Walk Among the Tombstone يؤدي فيه دور التحري الخاص Matt Scudder الذي سيطلب منه تاجر مخدرات البحث عن الأشخاص الذين خطفوا وقتلوا زوجته. ولكن من هم هؤلاء ومن يقف وراءهم وما هو السرّ الذي سيكتشفه Matt عنهم خلال تحرياته؟ A Walk Among the Tombstone يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والعراق ولبنان.

The Maze Runner

فيلم من نوع الخيالي العلمي وهو الأول ضمن ثلاثية أفلام نحن بانتظارها في السنوات المقبلة وهو مقتبس عن رواية للكاتب James Dashner تحمل نفس العنوان. Thomas هو مراهق لا يتذكر شيئاً عن ماضيه سوى اسمه، سيجد نفسه داخل مصعد يصل الى مكان يدعى The Glade حيث تستقبله مجموعة من الشباب حالتهم شبيهة بحالته. هذا المكان موجود بقلب متاهة تعيش فيها مخلوقات شرسة معروفة بإسم Grievers. فهل سيتمكن Thomas من دخول المتاهة واسترجاع حريته؟ The Maze Runner يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والعراق ولبنان.

The Giver

فيلم من نوع الخيالي العلمي من إخراج Phillip Noyce وبطولة Jeff Bridges، Meryl Streep و Brenton Thwaites. الفيلم يأخذنا بالزمن الى العام 2048 حيث بعد حروب قاسية، قررت مجموعة من الناس العيش في مجتمع منغلق لا حروب ولا شعور ولا عنصرية فيه، وحده "المعطي" يقدّم للـ "متلقّي" حقيقة الواقع خارج المجموعة. لكن ماذا سيحصل إذا قرر Jonas وهو "المتلقي" أن ينتفض ليعيد القيم المذكورة؟ The Giver يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان ولبنان.