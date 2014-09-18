بعد 3 أعوام على وفاتها... ألبوم جديد لويتني هيوستن

بعد مرور أكثر من 3 أعوام على وفاة النجمة الشهيرة Whitney Houston، أعلن منتجها عن إصدار ألبوم جديد لها في نوفمبر، مسجَّلاً من حفلات لها على المسرح.

وخلال حديث له إلى محطة"NBC" ، قالClive Davis ": "كانت Whitney أعظم مغنية في العالم، لقد كانت فنانة فريدة"، مشيراً بالمناسبة إلى إصدار ألبوم " Whitney Houston Live: Her Greatest Performances " في العاشر من نوفمبر القادم.

وكانت Whitney Houston قد توفيت في فبراير 2012، حيث عثر على جثتها في مغطس غرفتها في الفندق، بعد مشاركتها في حفلة أقامها Clive Davis.

يُذكر أن النجمة العالمية Lindsay Lohan كانت قد أعلنت مؤخراً أنها قامت بتكيس جثة الراحلة Whitney Houston، أي بوضعها داخل كيس، كما جرت العادة.

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