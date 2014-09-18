جيهان فارس على خطى شقيقتها ميريام

خطفت جيهان شقيقة الفنانة ميريام فارس الأنظار، بعد قيامها بنشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي ، ومن ينظر الى صورها يعتقد للوهلة الاولى أنها ميريام، نظراً للتشابه الكبير بينهما في الشكل والحركات والتصرفات والطلة.

آخر اطلالة لـ جيهان عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت من تركيا حيث تمضي إجازتها الصيفية، وقد نشرت صورة لها على موقع الخاص على " انستغرام"، وهي تجلس في أحد حمامات السباحة وترتدي فستاناً أبيض قصيراُ.

يشار الى أن جيهان انهت دراستها الجامعية، كما انها تملك ميولاً فنية وتتمتع بصوت جميل، كما قالت شقيقتها ميريام في حوارها الأخير في مجلة "سيدتي"، ولكنها مزاجية ولم تحسم موقفها في مسألة دخول أو عدم دخول المعرتك الفني، بحسب قول ميريام ايضاً.