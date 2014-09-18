باخوس علوان يتحدث لـ "سيدتي نت" عن أسباب طلاقه من دوللي شاهين

كان طلاق الفنانة دوللي شاهين والمخرج باخوس علوان، الشغل الشاغل للأوساط الفنية والإعلامية خلال اليوميين الماضيين، خصوصاً وأنهما تزوجا عن حب ولم يصدر طيلة فترة زواجهما التي استمرت اربع سنوات، ما يشير الى جود خلافات بينهما. ولأن دوللي رفضت التحدث عن اسباب طلاقها، اتصلت " سيدتي نت" بـ باخوس علوان لمعرفة حقيقة الطلاق.

في البداية قال باخوس" اللي يسامح.. ماذا أقول". وعن أسباب الطلاق التي أكد باخوس انها شخصية جداً، أوضح" لا اخلاقي ولا اخلاقها تسمح بأن تكون اسباب الطلاق لها علاقة بالخيانة . هي عندما تزوجتني كانت تعرف أني رجل أعمال، وأنا كنت أعرف أنها فنانة. الخلاف يمكن أن يحصل بين أي زوجين ويبقى محصوراً بينهما لأنه يكون شخصياً ولا يرغبان بأن يعرفه احد. هناك علاقات تكون لطيفة وجيدة ولكن لا يكتب لها الاستمرارية وزواجنا يدخل في هذا الإطار".

وعن الشخص الذي كان يقصده عندما قال "الله يسامج"، أجاب باخوس" الله يسامح اللي غلط". ولا اقصد دولللي بكلامي. في الأساس لا يمكنني ان أطالها بكلمة واحدة. دوللي "ست الستات" وستبقى حبيبتي وتاج راسي حتى أموت وهي لا يمكن ان تغلط ابداً".

ومن هو الشخص الذي اخطأ؟، قال باخوس" نحن لا نزال نعمل معاً وأنا مستمر في إدارة اعمالها وخلال 10 أيام قليلة سوف يطرح البوم دوللي من إنتاجي وإنتاجها مع شركة "مزيكا". نحن لا نزال أصحاب وعلاقتنا جيدة جداً".

ولأن الكل يقول بعد طلاقه ، نحن لا نزال اصحاب، أوضح باخوس هذه الناحية بقوله" نحن لسنا كالآخرين ."ما حدا ماسك ذل على التاني". نحن وصلنا الى مرحلة شعرنا فيها أننا "اصحاب" اكثر من كوننا شخصين متزوجين".

وهل هذا يعني ان الحب غاب عن علاقتهما، أكد باخوس" هذا صحيح. نحن لم نعد نحب بعضنا. نحن مجرد صديقين، نحترم بعضنا وعلاقتنا لذيذة وليس أكثر. نحن شعرنا اننا أصحاب الى درجة اننا لا يمكن ان نستمر كزوجين".

ولأنه قال عن دوللي أنها ستبقى حبيبته، وفي الوقت نفسه ينفى وجود أي حب بينهما، رد باخوس" هي حبيبتي ولكنها ليست المرأة التي أحبها، وعما إذا كان هو ايضاً لم يعد حبيبها، أجاب باخوس" نحن صديقان وليس أكثر".

كما نفى باخوس أن يكون أحدهما اخطأ في حق الآخر وتابع" دوللي لا يمكن ان تقع في الخطأ. عندما يصل اي ثنائي الى مرحلة يشعران فيها انهما عاجزان عن الاستمرار كزوجين، بسبب الاختلاف في وجهات النظر في كل شيء ، فالأفضل أن ينفصلا. انا دوللي متفقان فنياً ولكننا لسنا كذلك في الأمور الأخرى. طباعي غير طباعها، وهذا يعتبر سبب اساسي في طلاقنا".

وعن السبب الذي جعلهما يخفيان طلاقهما الذي وقع قبل شهر، قال باخوس" اولا بيننا فتاة، وهي ستكبر وستقرأ على صفحات المجلات عن طلاقنا. لو تعرفين ماذا يكتبون في المجلات. هناك من كتب "ان دوللي تركتني لأنني تريد الانطلاق في حياتها الفنية" وهناك من كتب " هي تريد ان تفرضه في مصر". وأنا أريد أن أسأل أين ومتى حصل مثل هذا الأمر! هي لم تتعامل معي في عمل. دوللي اشتغلت مع كل المخرجين الا معي. عيب. فليحترموا وجعنا وزواجنا الذي استمر خمس سنوات وليحترموا طفلتنا الصغيرة".

وتابع باخوس" وصلنا الى مرحلة شعرنا فيها أننا أصحاب جداً إلى درجة أننا لا يمكن أن نحب بعضنا. نحن لم نعد نشعر أننا زوجين. بل يمكننا فقط ان نستمر فنياً وليس أكثر".

وعن السبب الذي جعل الحب يغادر حياتهما، أجاب باخوس" ضغط العمل وصعوبة الفن في هذه المرحلة والثورات والسفر وصعبة الدنيا. الفن ليس وسطاً يمكن لزوجين ان يستمرا فيه. انا كنت أقول دائماً"يجب ان يتزوج الفنان فنانة" ، ولكن من خلال تجربتي وجدت ان الفنان يجب ان يتزوج امرأة بعيدة عن الوسط، والفنانة يجب ان تتزوج رجلاً بعيد عن وسطها، لكي يتحقق التوازن في علاقتهما".

وهل هذا يعني أن الفن هو السبب في طلاقهما، أجاب باخوس" الفن هو الذي جمعنا وفي الوقت نفسه هو الذي فرق بيننا. مع أننا متفقان فنياً. مثلاً أنا ودوللي نحب نفس الأفلام والأغنيات والفنانين ولكننا في الوقت نفسه، تحولت علاقتنا الى عمل وغابت عنها العاطفة. لكننا لم نخسر بعضنا. نحن دائماً معاً وأحدنا لم يخطئ في حق الآخر. بدليل انها احتفلت قبل عدة ايام بعيد ميلادي وكتبت لي اجمل الكلمات. لا يوجد سبب آخر لطلاقنا سوى ما قلته".

من ناحية أخرى أكد باخوس أنه لن يغادر مصر" أنا استعد في الشهر المقبل للباشرة بتصوير فيلم "زي القمر" الذي يجمع بين 8 أبطال. ولكنه ليس عملاً مشتركاً. دوللي هي الفنانة الوحيدة التي ترفض الأعمال المشتركة، فهي نجمة شباك في مصر و وآخر افلامها مع محمد سعد حقق إيرادات عالية ، كما أنها نجمة دراما في مصر ومسلسلها "المرافعة" بيع إلى 12 محطة. فيلم "زي القمر" تشاركت مع دوللي في كتابته" .

وعن وضع ابنتهما الصغيرة نور، قال باخوس" هي تعيش مع والدتها ونحن معاً 24 ساعة يومياً. انا تركت البيت وانتقلت الى بيت آخر بالقرب من بيتنا الأساسي. نحن جيران".

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