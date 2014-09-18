هل يراهن برنامج "ستار أكاديمي" على شبيهة هيفا؟

منذ انطلاق الحلقة الأولى لبرنامج "ستار أكاديمي" بموسمه العاشر، أثارت المشاركة المغربية ابتسام تسكت الجدل حولها لشدة الشبه بينها وبين الفنانة هيفا وهبي، لدرجة أن متابعي البرنامج أطلقوا عليها لقب "شبيهة هيفا".

ولأن ابتسام استقطبت اهتمام الجمهور، فقد خطفت الأضواء من زملائها، ليتبيّن لاحقاً أنها فنّانة شبه محترفة وليست مجرد هاوية، إذ لم تكن هذه المرة الأولى التي تقف فيها ابتسام أمام الجمهور، فهي سبق أن شاركت في برنامج Arab Idol في موسمه الثاني حيث حصلت على 3 نعم، وانتقلت إلى مرحلة بيروت، لكنها لم تتأهل الى مرحلة الحلقات المباشرة فيما بعد منافسة زميلاتها حنان رضا وبرواس حسين وقدمت حينها أغنية "راجعين يا هوى" للسيدة فيروز.

اللافت أن ابتسام تملك ثقة شديدة بنفسها، وقد زاد من ثقتها إطراء الفنان راغب علامة الذي لقّبها بالـ"العروسة" قالت له إن صديقاتها يشبهنها بهيفا، ويبدو أن ابتسام تعتمد على هذا الموضوع في شق طريقها في عالم النجومية والغناء.

وعلى ما يبدو أن برنامج "ستار أكاديمي" أيضاً يراهن عليها، هو الذي يعتمد في كل عام على قصة تتعلق بهيفا وهبي للترويج بشكل واسع للبرنامج، كما حصل العام الماضي مع المشتركة التونسية ليليا بن شيخة حين انتقدت فن هيفا، فحرمت وقتها من الغناء في البرايم، وتمّ ترويج الفيديو بشكل واسع النطاق في خطة ذكية من الأكاديمية لرفع أسهم البرنامج.

وبالعودة إلى ابتسام لوحظ تركيز الكاميرا عليها في الأيام الماضية على قناة الأربع وعشرين ساعة، التي تنقل يوميات الطلاب لحظة بلحظة، كذلك عندما تعرضت لحادث أثناء التمرين الرياضي الصباحي وتم نقلها إلى المستشفى، وكان الأمر لا يستحق هذا العناء، كون الأخيرة لم تصب إلا برضوض بسيطة.

وبعيداً عن برامج الهواة، انتشر لابتسام فيديو كليب بعنوان "ندير ما بغيت "، من كلمات وألحان رحال الوزاني وتظهر ابتسام في الكليب كأنّها فنانة محترفة تتمتّع بخبرة فنية كبيرة، وتملك فن التعامل مع كاميرا المخرج "ادريسي العربي"، دون أن تنسى تقليد شخصية هيفا.

ويبقى السؤال، هل إدارة الأكاديمية على علم بكليب ابتسام، وغيرها من الفيديوهات التي ظهرت لابتسام على قناة "يوتيوب" خلال حفل أحيته في المغرب وتم نشر مقطعاً منه على يوتيوب؟ وكيف لأكاديمية تقرّ بأن الطلاب يدخلوا إليها ليتعلموا، أن تأخذ فنانة جاهزة؟ أم أن الأكاديمية رأت في شبيهة هيفا ما يستحق معه التنازل عن بعض القواعد للترويج للبرنامح؟

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