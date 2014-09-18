تايلور سويفت وكريس برات "الأكثر أناقة" لعام 2014

حصدت النجمة العالمية Taylor Swift لقب "الأكثر أناقة" لعام 2014، وتصدرت بذلك قائمة مجلة "people" المؤلفة من 10 فنانات صنفن الأكثر أناقة لهذا العام.

وتضمنت القائمة الممثلة الفائزة بالأوسكار Lupita Nyongo والمغنيتين Jennifer Lopez وRihanna والممثلتين Emma Watson وEmma Stone.

وفي الجهة المقابلة حصد النجم Chris Pratt اللقب نفسه على صعيد النجوم الذكور.

وقد تضمنت قائمة مجلة "people" الخاصة بالنجوم الذكور 8 نجوم هم Ryan Reynolds وMichael B. Jordan والممثلين Matthew McConaughey و Jon Hamm وColin Firth واللاعب Victor Cruz إضافة الى النجم James Marsden.